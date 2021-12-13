Магас, , 10:06 — REGNUM Ингушетия в 2022 году организует Дни республики в ряде субъектов РФ, в частности в Свердловской области, Крыму и Севастополе. Они будут приурочены к 30-летию республики, сообщили в пресс-службы правительства республики.

Ингушетия Иван Шилов © ИА REGNUM

В программу дней Ингушетии включены мероприятия по обучению национальным танцам, мастерству приготовления национальных блюд, изготовлению картин из рыбьей кожи. Помимо этого, в 2022 году планируется реализовать проект «Душа ингуша». Он направлен на ознакомление с традициями и обычаями, культурой ингушского народа.

«Ингушетия, как мы знаем, «жемчужина Кавказа», некая центральная точка развития, а ингуши — уникальная нация, невероятно добрые и приветливые люди, и мы хотим побольше рассказать о них, про регион и его историю, словом, открыть завесу жизни в нем», — сообщила координатор проекта в ходе круглого стола о перспективах развития туризма в Ингушетии.

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