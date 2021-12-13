Серпухов, Московская область, , 09:47 — REGNUM В Московской области произошёл взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, в результате которого пострадали люди. Появившуюся в СМИ информацию о ЧП подтвердили в подмосковной прокуратуре.

Взрыв Pixabay.com

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, которое пронёс мужчина на территорию монастыря. Как сообщает РИА Новости, в результате ЧП пострадали семь человек.

Злоумышленник задержан сотрудниками правоохранительных органов.