Серпухов, Московская область, 13 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Московской области произошёл взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, в результате которого пострадали люди. Появившуюся в СМИ информацию о ЧП подтвердили в подмосковной прокуратуре.

Pixabay.com Взрыв

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, которое пронёс мужчина на территорию монастыря. Как сообщает РИА Новости, в результате ЧП пострадали семь человек.

Злоумышленник задержан сотрудниками правоохранительных органов.