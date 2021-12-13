Баку, , 09:45 — REGNUM Азербайджанские таможенники за два месяца собрали на пунктах пропуска на дороге Гори — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, 2 млн манатов (около $1,1 млн). Об этом информационному порталу Haqqin сообщил глава Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

Дорога Капан — Горис Yakovlev Sergey

«Какие пошлины взимаются с автомобилей малой и большой грузоподъемности, а также людей на других пограничных пропускных пунктах, такие же пошлины взимаются с иностранных транспортных средств и граждан, которые входят на территорию Азербайджана с этого направления», — сказал руководитель ведомства.

Журналисты также попросили его прокомментировать планы армянской стороны тоже установить там таможенные посты. Мехтиев отметил, что правила въезда азербайджанских автомобилей на территорию другой страны должны определять там.

Напомним, Азербайджан установил таможенные посты на дороге Горис — Капан 11 ноября. Силовики заняли который участок, который, по советским картам, заходит на подконтрольную Баку территорию. Власти Армении провели ремонт дороги, которая идет в объезд этого участка.