Канберра, , 09:53 — REGNUM Ожидается, что сегодня, 13 декабря, в ходе запланированной пресс-конференции, премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн представит долгожданный план открытия границы штата, которая оставалась закрытой на протяжении долгих месяцев на фоне вспышки дельта-штамма коронавируса, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Напомним, что ранее Макгоуэн проявлял жесткую позицию в отношении закрытия границы штата и не раз ставил под сомнения общенациональный план по снятию локдаунов, утверждая, что его правительство откроет границу тогда, когда посчитает нужным, а не тогда, когда уровень вакцинации в штате превысит 80%.

Ожидается, что граница вновь откроется для жителей других штатов, в конце января или начале февраля следующего года. Это произойдет после того, как 90% населения Западной Австралии будет привито обоими компонентам вакцины. Напомним, что ранее правительство Макгоуэна в его лице подписало план, согласно которому цифра должны быть ниже — 80%.

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