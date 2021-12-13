Канберра, 13 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Четырнадцатилетний мальчик был избит бейсбольной битой после того, как на него напала группа подросток во время игры в футбол в одном из парков Мельбурна (столица штата Виктории, Австралия). Об инциденте сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн. Австралия

Мальчик был доставлен в Королевскую детскую больницу на машине скорой помощи для лечения травм нижней и верхней части тела после нападения, которое произошло 12 декабря около 14:30 по местному времени. Полицейским сообщили очевидцы и участники игры в футбол, что мальчик был с друзьями, когда группа неизвестных пришла в парк и напала на него.

Отец мальчика рассказал журналистам 9News, что его сын играл в футбол с друзьями, когда группа подростков напала на него, назвав его по имени. Его успели ударить несколько раз бейсбольной битой по голове, прежде чем другие побежали на помощь.

Отец рассказал, что со слов сына он не знает о причинах нападения.