Самара, , 09:45 — REGNUM Медика заподозрили в получении взятки за внесение недостоверных данных о вакцинации от COVID-19 в Самаре. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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По версии сотрудников правоохранительных органов, медицинский работник одного из лечебных учреждений города 1980 года рождения получила три тысячи рублей за внесение недостоверных сведений о прохождении вакцинации от COVID-19.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мелкого взяточничества. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Сейчас стражи порядки устанавливают причастность подозреваемой к подобным эпизодам противоправной деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жителя Самарской области заподозрили в изготовлении поддельных медсправок.