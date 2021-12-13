Канберра, , 09:58 — REGNUM Свыше 20 тонн наркотических средств в Австралии на сумму более 5 миллиардов долларов превратились в пепел. Об этом 13 декабря отчиталась Федеральная полиция Австралии по результатам своей работы в 2021 году, передает телеканал Nine News.

Наркотики Rosgvard.ru

Как отмечают журналисты, общая масса сожженных наркотиков «ровняется массе четырех взрослых африканских слонов».

Глава Управления по борьбе с преступностью Федеральной полиции Австралии Рассел Смит заявил в ходе пресс-конференции, что печи, достигающие температуры 1400 градусов по Цельсию, «буквально превратили в пар» всю потенциальную прибыль торговцев смертью.

В полиции сообщили, что 4,3 тонны изъятого и сожженного наркотика оцениваются в стоимость почти 3,9 миллиарда долларов, а 1,3 тонны другого запрещённого вещества оцениваются в 533 миллиона долларов. Правоохранители также сожгли ещё два вида наркотиков на 349 миллионов долларов и 165 миллионов долларов соответственно.