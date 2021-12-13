Стокгольм, 13 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В Балтийском море около побережья Швеции произошло столкновение двух грузовых судов, одно из которых при этом перевернулось. Об этом 13 декабря сообщает шведское издание Aftonbladet.

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«В настоящее время мы ведем интенсивные поиски, потому что мы слышали крики в воде», — заявил менеджер по связям с общественностью Морской администрации Швеции Йонас Франзен.

Также указывается, что столкновение судов из Дании и Великобритании произошло примерно в (05.30 мск) между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Уточняется, что бедствие терпит судно из Дании.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время ведется поисково-спасательная операция, так как имеются опасения, что два человека попали в воду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что девять членов экипажа погибли после того, как их грузовое судно затонуло рано утром 12 декабря у побережья города Яньтай в провинции Шаньдун на востоке Китая