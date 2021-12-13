Варшава, , 09:41 — REGNUM В польском Гливице 12 декабря бизнесмен Славомир Моляк при поддержке местных властей создал Фонд безопасности пассажиров. По словам основателя, на это его подтолкнуло увеличение числа ДТП в Польше. Об этом он рассказал в интервью для Polskie Radio.

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«Целью деятельности фонда будет являться повышение безопасности перевозки как детей, так и взрослых. Мы также хотим установить причину, по которой в Польше в ДТП продолжают гибнуть люди, и определить направления информирования населения о безопасности перевозки людей на необходимом уровне», — заявил он.

По словам предпринимателя, его организация планирует проведение социальных кампаний. Так, по случаю создания фонда в Гливице открылась выставка, посвящённая последствиям дорожно-транспортных происшествий.