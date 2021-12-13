Великий Новгород, 13 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Новгородской области с конца ноября энергетики пытаются наладить стабильное электроснабжение населенных пунктов. Однако непогода в виде мокрого снега, налипающего на провода, не позволяет этого сделать.

T.me/offshestakoff Аварийные службы возвращают электроснабжение.

По данным на утро 13 декабря, в регионе без электричества остаются 7,6 тыс. местных жителей, сообщил пресс-секретарь администрации Новгородской области Николай Шестаков.

Так, по данным на 08:30 мск, в зоне отключения электроэнергии находятся 402 населенных пункта, 7638 человек. «Новых отключений за ночь — 390 населенных пунктов и 7509 человек», — добавил Шестаков.

Отключения зафиксированы в 16 районах Новгородской области. В настоящий момент на месте работают 116 бригад, более 500 человек.

«Сегодня в 09:00 мск проводится штаб по отключениям с участием руководства регионального правительства, МЧС, «Россетей», — добавил Шестаков.