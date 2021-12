Лос-Анджелес, США, , 09:39 — REGNUM Бенедикт Камбербэтч в очередном интервью дал понять, что пока он не собирается прощаться с ролью Доктора Стрэнджа и покидать расширенную киновселенную Marvel. Об этом 12 декабря сообщает портал We Got This Covered.

Магия Цитата из к/ф «Доктор Стрэндж». реж Скотт Дерриксон. 2016. США

«Если персонаж интересный, сложный и делает фантастические вещи в MCU (киновселенная Marvel — ИА REGNUM), почему нет?», — сказал Камбербэтч. Таким образом актёр ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он и далее играть этого персонажа.

Отметим, что сейчас Бенедикт Камбербэтч участвует в досъёмках кинокомикса «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Премьера картины состоится в США 6 мая 2022 года.

