Неклиновский район, Ростовская область, , 09:37 — REGNUM На берегу Таганрогского залива задержан браконьер с уловом более чем на 3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области 13 декабря.

Браконьеры Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР

Гражданин России был замечен в районе села Беглица Неклиновского района. Злоумышленник перегружал рыбу из лодки в автомобиль. Заметив пограничников, мужчина попытался скрыться. На месте обнаружено почти 60 тыс. особей рыбы.

В отношении браконьера возбуждены дела об административных правонарушениях. Автомобиль и улов изъяты.