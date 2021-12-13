Мельбурн, Австралия, , 09:46 — REGNUM Ожидается, что посетители торговых центров и непродовольственных магазинов в Виктории, расположенной на юго-востоке Австралии, больше не будут в обязательном порядке носить маски, поскольку правительство штата планирует ослабить ограничения. Ранее премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявлял, что штат последует примеру Нового Южного Уэльса и откажется от масочного режима в магазинах после 15 декабря. Об этом 13 декабря сообщил телеканал Nine News.

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«Если наши медицинские службы не увидят значительного скачка госпитализаций, посетителям магазинов розничной торговли больше не нужно будет носить маски после 15 декабря — те же самые правила действуют в соответствии с предписаниями в Новом Южном Уэльса», — говорится в заявлении Эндрюса от 18 ноября.

Журналисты отмечают, что недавно принятый закон о пандемии в парламенте Виктории помешал правительству штата отказаться от масочного режима. Но у него также появилась возможность это сделать, невзирая на рекомендации главного санитарного врача.

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