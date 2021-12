Вирджиния, США, , 09:36 — REGNUM Американский инди-фолк коллектив Bon Iver, возглавляемый Джастином Верноном, представил свою песню под названием «Second Nature» для официального саундтрека к фильму «Не смотрите наверх», об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

«Second Nature» — эта первая оригинальная работа коллектива с момента выхода кавера на песню Беверли Гленн-Коупленда «Ever New» в октябре. Ранее для фильма был выпущен совместный сингл Арина Гранде и рэпера Kid Cudi «Just Look Up». «Не смотрите наверх» будет доступен к просмотру на платформе Netflix 24 декабря.

Они также должны выпустить переиздания своего второго альбома «Bon Iver, Bon Iver» к его 10-летию с участием их давней поклонницы и известной инди-исполнительницы Фиби Бриджерс в январе.

