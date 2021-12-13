Калгари, Канада, 13 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Российский конькобежец Виктор Муштаков стал победителем забега на 500 м на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Калгари (Канада).

Советская марка. Конькобежный спорт

Муштаков пробежал дистанцию с результатом — 33,903 секунды. Он установил рекорд трека, улучшив результат другого российского конькобежца Павла Кулижникова (34,000).

Второе место занял стал японец Юма Мураками (33,991). Замкнул тройку канадец Лоран Дюбрёй (34,064).

На счету 24-летнего Муштакова две бронзовые медали чемпионата мира — 2019 и золото чемпионата Европы — 2020.