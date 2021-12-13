Джакарта, , 09:35 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии продлило до 14 дней период реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с извержением вулкана Семеру, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Семеру M. Rietze

По последним данным, жертвами извержения вулкана в Индонезии стали 46 человек, ещё 9 числятся пропавшими без вести.

В результате извержения вулкана Семеру пострадали 9374 человека.

Вулкан Семеру продолжает выбрасывать в небо горячие облака.

Как сообщало ИА REGNUM, число людей, погибших в результате извержения Семеру в Индонезии, увеличилось до 45 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами извержения вулкана Семеру в Индонезии стали 45 человек