Число жертв извержения вулкана Семеру в Индонезии выросло до 46
Джакарта, 13 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии продлило до 14 дней период реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с извержением вулкана Семеру, сообщает CNN Indonesia.
M. Rietze
Вулкан Семеру
По последним данным, жертвами извержения вулкана в Индонезии стали 46 человек, ещё 9 числятся пропавшими без вести.
В результате извержения вулкана Семеру пострадали 9374 человека.
Вулкан Семеру продолжает выбрасывать в небо горячие облака.
Как сообщало ИА REGNUM, число людей, погибших в результате извержения Семеру в Индонезии, увеличилось до 45 человек.