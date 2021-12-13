Тбилиси, 13 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назвал неудовлетворительным его личный врач Николоз Кипшидзе. Об этом медик сообщил журналистам 12 декабря после посещения политика в военном госпитале в Гори.

Цитата из видео на YouTube Саакашвили и галстук

Кипшидзе уточнил, что у Саакашвили наблюдается общая слабость, анемия, которой раньше не было, а в последние два дня добавились желудочные и кишечные проблемы. По словам врача, экс-президенту Грузии требуются «высококвалифицированная диагностика и передовые препараты».

Также осматривавший Саакашвили член альтернативного медицинского консилиума, созданного под эгидой Народного защитника Грузии, невролог Отар Тоидзе назвал состояние политика сложным, требующим лечения в психоневрологическом реабилитационном центре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению невролога из НКО «Центр реабилитации жертв пыток Эмпатия» Отара Тоидзе, Саакашвили требуется специальная реабилитация в учреждении, которое «вряд ли найдётся в Грузии».