Брисбен, Австралия, , 09:44 — REGNUM Когда утром 13 декабря первый рейс из Нового Южного Уэльса приземлился на Золотом побережье Квинсленда, многие пассажиры плакали и обнимались после того, как по прошествии пяти месяцев граница штата, закрытая из-за вспышки в Австралии штамма «Дельта» коронавируса, вновь открылась. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Рейс JQ400 компании Jetstar приземлился вскоре после 7 утра по местному времени, став первым рейсом в Квинсленд с территории Нового Южного Уэльса за последний 141 день.

«Мы устроим рождественский ужин во вторник вечером (14 декабря — прим. ИА REGNUM», — радостно сообщила журналистам пожилая женщина по прилете своего сына, которого она не видела последние два года.

Как сообщили в полиции Квинсленда, в ведомстве уже обработали более 23 500 заявок из числа делающих посетить штат.