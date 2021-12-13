Брянск, , 09:38 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз 12 декабря принял участие в пятом Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. На своей странице в социальной сети он выложил сертификат участника с почти максимальным результатом.

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Александр Богомаз зарегистрировался на диктант на специальном сайте. Из возможных 100 баллов он набрал 98.

«Решил проверить себя, ответил на вопросы диктанта. Они были самыми разными: касались и семейного, и трудового, и гражданского права. Самое главное, они не оторваны от реальности, а связаны с ситуациями, которые могут коснуться любого гражданина. Базовая юридическая грамотность, знание основного закона нашей страны — это фундамент для любого образованного человека», — написал губернатор.

По словам главы региона, в 2020 году в правовом диктанте приняли участие более 500 тысяч человек из всех регионов России и 175 стран мира.