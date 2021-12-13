Брянск, 13 декабря 2021, 09:38 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз 12 декабря принял участие в пятом Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. На своей странице в социальной сети он выложил сертификат участника с почти максимальным результатом.
Александр Богомаз зарегистрировался на диктант на специальном сайте. Из возможных 100 баллов он набрал 98.
По словам главы региона, в 2020 году в правовом диктанте приняли участие более 500 тысяч человек из всех регионов России и 175 стран мира.