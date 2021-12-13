Москва, 13 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы стал доступен новый сервис — вывоз стальной ванны. Ранее можно было отправить заявку на утилизацию только ванны из чугуна, сообщается на портале мэра столицы.

Ванна

Сервис «Вывоз ненужных вещей» позволяет бесплатно в удобное для граждан время избавиться от крупногабаритных предметов. За 1,5 месяца с момента запуска сервиса уже принято более 3,6 тыс. заявок на вывоз ненужной техники и металлических вещей.

Москвичи могут подать заявки на вывоз газовых и электрических плит, стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, железных дверей, аккумуляторов и даже автомобилей. В одной заявке можно указать до 20 предметов.

ране сообщало ИА REGNUM, новый экспериментальный сервис — вывоз ненужных вещей — заработал на портала правительства Москвы (mos.ru) в начале октября 2021 года.

Читайте подробнее: Новый сервис по вывозу ненужных вещей появится на mos.ru