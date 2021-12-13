Серпухов, Московская область, , 09:33 — REGNUM В Московской области мужчина привёл в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадали два человека. Об этом 13 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв Michael Deal

Происшествие случилось на территории женского монастыря в Серпухове. По данным источника, мужчина принёс на территорию монастыря самодельную взрывчатку и привёл её в действие. В результате пострадали мужчина и подросток, им оказывается помощь.

Подозреваемый в совершении преступления задержан.