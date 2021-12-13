Грозный, 13 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека считает, что режиссер Александр Сокуров не должен входить в состав органа, занимающегося правами человека в России. После его высказываний на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным его необходимо вывести из совета при главе государства.

Чечня. Грозный

Такое мнение высказал председатель чеченского совета Тимур Алиев, комментируя ситуацию вокруг выступления Сокурова. По словам Алиева, оно имело явно националистический характер, оскорбительный для многих народов России и к тому же призывающий нарушить целостность государства.

Члены совета по правам человека и развития гражданского общества Чечни обратились с предложением к советнику президента РФ, председателю совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву вывести режиссера Сокурова из состава совета, «поскольку в столь авторитетном органе не может находиться предатель российских интересов, человек с откровенно антигосударственными и ксенофобскими взглядами».

Кроме того, совет Чечни по правам человека обратился в Следственный комитет РФ с просьбой оценить с точки зрения закона высказывания Александра Сокурова на наличие в них призывов к нарушению территориальной целостности России и разжиганию межнациональной розни.

Напомним, в ходе встречи президента РФ с членами совета по развитию гражданского общества 9 декабря режиссер Александр Сокуров высказал предложение, «отпустить всех, кто не хочет жить в составе России». Президент РФ высказался за то, что такие высказывания являются недальновидными и сепаратистскими.

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