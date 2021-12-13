Канберра, , 09:34 — REGNUM По состоянию на 12 декабря в Австралии было поставлено 40 189 797 прививок от COVID-19. На сегодняшний день 93,3% населения страны получили первый компонент вакцины. Об этом 13 декабря сообщило министерство здравоохранения Австралии на своей странице в Twitter.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Полностью привитыми считаются 89,2% австралийцев старше 16 лет — 18 402 326 человек. Первую прививку сделали 19 245 624 человека.

Лидером по числу поставленных прививок является самый густонаселенный штат Новый Южный Уэльс — 13 086 155. За ним следуют Виктория (10 829 393) и Квинсленд (7 542 412).

За последние сутки на всей территории Австралии было поставлено 22 903 прививки от COVID-19.