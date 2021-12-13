Париж, 13 декабря 2021, 09:28 — REGNUM В сети появилась новая информация о проекте игры Star Wars Eclipse по франшизе «Звёздные войны», разработкой корой занимается французская студия Quantic Dream. Об этом 13 декабря сообщает портал Screen Rant.

Звездные войны
Звездные войны
KAMiKAZOW

Разработчики заявили, что в Star Wars: Eclipse геймеры смогут управлять действиями нескольких персонажей, которые будут обладать собственными «моралью, личностью, мотивацией». Кроме того, авторы игры дали понять, что она получит нелинейный сюжет, и что в ней появятся новые виды существ и планеты.

Издание задалось вопросом о том, означает ли это, что Quantic Dream хочет выпустить ролевую игру, похожую на популярную Star Wars: Knights of the Old Republic.

Напомним, Quantic Dream анонсировала Star Wars: Eclipse в сентябре 2021 года, первый трейлер игры студия показала в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021. Геймеры знают эту компанию по таким проектам, как Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain.

Читайте ранее в этом сюжете: На The Game Awards 2021 показали трейлеры Hellblade II и Star Wars: Eclipse