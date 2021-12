Париж, , 09:28 — REGNUM В сети появилась новая информация о проекте игры Star Wars Eclipse по франшизе «Звёздные войны», разработкой корой занимается французская студия Quantic Dream. Об этом 13 декабря сообщает портал Screen Rant.

Разработчики заявили, что в Star Wars: Eclipse геймеры смогут управлять действиями нескольких персонажей, которые будут обладать собственными «моралью, личностью, мотивацией». Кроме того, авторы игры дали понять, что она получит нелинейный сюжет, и что в ней появятся новые виды существ и планеты.

Издание задалось вопросом о том, означает ли это, что Quantic Dream хочет выпустить ролевую игру, похожую на популярную Star Wars: Knights of the Old Republic.

Напомним, Quantic Dream анонсировала Star Wars: Eclipse в сентябре 2021 года, первый трейлер игры студия показала в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021. Геймеры знают эту компанию по таким проектам, как Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls и Heavy Rain.

