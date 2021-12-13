Якутск, 24 октября, 2019, 08:20 — ИА Регнум. «Аэрофлот» прерывает полёты из Якутска в Москву и обратно без объяснения причины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

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Последний рейс из Якутска в Москву «Аэрофлот» сделает 26 октября.

«26 октября выполним крайний рейс, с 16 ноября полёты будут возобновлены», — сказали телеканалу«Якутия 24» в представительстве «Аэрофлота» в Якутии, не назвав причины приостановки рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета во Владивостоке заявил главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, что цены на авиабилеты растут быстрее инфляции.