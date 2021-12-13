Берлин, 13 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Контент в мессенджере Telegram следует регулировать более жёстко ради борьбы с разжиганием ненависти и травлей в интернете, полагает министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 13 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Фезер, вступившая в должность 8 декабря, напомнила, что против Telegram в Германии возбуждены два дела. Оператора мессенджера уличили в нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, однако на дела он не отреагировал. Под действие этого закона не попадают услуги по обмену сообщениями, так как речь идёт об индивидуальном общении.

«Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в интернете», — подчеркнула глава МВД Германии.

Федеральное правительство не допустит игнорирования нарушений, добавила она. По её словам, на общедоступные каналы в Telegram будут распространяться правила регулирования, действующие в отношении социальных сетей Facebook и Twitter. Это означает, что в течение суток оператор должен будет удалять заведомо наказуемый контент, а в течение семи дней — незаконный контент.

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