Нью-Йорк, США, 13 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Именитый интернет-персонаж для поколения нулевых Crazy Frog сдержал свое ноябрьское обещание, вернувшись с новым синглом. Песня получила название «Tricky» и является переосмысление хит-сингла американского рэп-трио Run-DMC 1987 года. Об этом сообщает портал NME.

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«Tricky» — это переделка в стиле EDM классического трека Run-DMC, завершенная раздражающим и заразительным повторением «динь-динь», которым известна антропоморфная амфибия, доминировавшая в музыкальной сфере в середине 00-х годов.

Crazy Frog изначально был фирменным компанией по производству рингтонов Jamba! в 2005 году. В мае того же года, благодаря распространению рингтонов с треками Crazy Frog, интернет-герой опередил Coldplay, заняв первое место в британском чарте альбомов. Теперь он вернулся, чтобы привлечь аудиторию социальной сети TikTok.