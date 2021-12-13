Элиста, , 09:25 — REGNUM Ещё 15 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 13 декабря. Это на один случай заражения меньше, чем накануне.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

По последним данным, лечение в стационарах получают 250 пациентов с COVID-19. В Республиканском центре специализированных видов медицинской помощи остаются 92 пациента, в больнице имени Жемчуева — 107 человек. 18 жителей Калмыкии находятся в тяжёлом состоянии, десять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Режим самоизоляции соблюдают 1 013 человек.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 723 жителей степной республики. Выздоровели 32 139 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки зарегистрировали 16 заражений коронавирусом