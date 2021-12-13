Баку, , 09:25 — REGNUM В Азербайджане в новогоднюю ночь разрешат работать ресторанам, кафе и барам. Об этом сообщает оперативный штаб комитета по борьбе с эпидемией коронавируса.

Новогодний карнавал Цитата из к/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР

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Сообщается, что заведениям общепита можно будет работать с 00:00 31 декабря 2021 до 02:00 1 января 2022 года. При этом мероприятия будет разрешено проводить с рядом ограничений.

Посетители старше 18 лет должны быть привиты от COVID-19, иметь справку о перенесённой болезни или сертификат от медотводе. В праздничных мероприятиях не должно участвовать более 150 человек.

Клиентам предприятий общепита разрешается быть без защитных масок. Обслуживающий персонал, кроме музыкантов, должен быть в масках и перчатках.

Напомним, с 13 декабря в Азербайджане разрешено возобновить работу заведениям банных услуг. Посетили должны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесённой болезни или подтверждение медотвода от прививки.

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