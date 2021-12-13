Саратов, , 09:23 — REGNUM В Саратовской области общее количество заражений коронавирусом составляет по состоянию на 13 декабря 127 046 случаев, за сутки выявили ещё 452 носителя инфекции. Выздоровели 110 958 пациентов, за сутки побороли заболевание 596 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из числа заболевших за прошедший день пневмония диагностирована у 43 пациентов, с признаками ОРВИ — 408 человек, у одного пациента бессимптомное течение заболевания.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день подтвердили в Саратове — 213 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 147 пациентов, до 20 лет — 65 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 13 декабря провели 2 206 967 исследований для выявления заражения коронавирусом.

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