Уфа, , 09:28 — REGNUM Бывшего сотрудника ГИБДД осудили за взяточничество в Башкирии. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В суде установлено, что в сентябре 2019 года фигурант уголовного дела узнал, что в производстве мирового судьи находилось дело по факту управления мужчиной автомобилем в нетрезвом виде.

«Он предложил мужчине помочь прекратить дело, потребовав дорогостоящий смартфон, якобы для дальнейшей передачи судье», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что водитель отказался от выполнения требований и обратился в полицию.

Помимо этого, летом прошлого года обвиняемый получил от продавца автозапчастей четыре тысячи рублей за беспрепятственное управление автомобилем лицом, которого лишили водительских прав.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мелкого взяточничества и покушения на мошенничество. Свою вину обвиняемый не признал и был уволен со службы по отрицательным мотивам.

В результате суд назначил 36-летнему фигуранту уголовного дела наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на этот же срок и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

«Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-инспектора ГИБДД осудили за взяточничество.