Владивосток, 13 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В ночь с 13 на 14 декабря ожидается один из зрелищных метеорных потоков — Геминиды — от латинского слова Gemini — что означает Близнецы. Наблюдать падение метеоров можно будет по всему небу, сообщили на своей странице в Instagram специалисты Приморской обсерватории.

ptra Метеорит

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В ночь максимальной активности можно наблюдать до 150 метеоров в час. Лучше всего этот метеорный поток виден из Северного полушария, но его можно увидеть и в южных широтах. Наилучшее время для наблюдений в Приморье — 02:00 по местному, однако в этом году яркая Луна зайдет за горизонт только в 04:00 утра, оставив наблюдателям совсем немного времени до восхода Солнца.

«Метеоры Геминид белые и яркие, не очень быстрые и практически не оставляют длинных следов. Поток мелких остатков Фаэтона летит не навстречу Земле, а догоняет её, поэтому скорость Геминид невысокая — около 35 км/с», — пояснили специалисты обсерватории.

А 22 декабря ожидается максимум ещё одного звездопада — Урсиды, радиантом которого считается созвездие Малой Медведицы. Правда в этом году Урсиды будет сложно наблюдать: они достигнут пика всего через три дня после полнолуния, когда она ещё будет ярко освещать небо.

Метеорные потоки будут наблюдаться невооружённым глазом.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорный поток Леониды стал главным и самым зрелищным звездопадом ноября.