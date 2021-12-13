Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:22 — REGNUM В Оренбургской области задержан житель Самарской области. Полиция считает его причастным к краже 100 ограждений с мест захоронения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Кладбище Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Задержание проходило на территории Бугуруслана. Ранее к правоохранителям обратились 49 человек, которые заявили о пропаже с могил оградок. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемого. По версии ведомства, молодой человек с мая по октябрь совершил серию краж. Демонтированные на разных городских кладбищах ограждения самарец планировал сбыть в качестве лома черного металла. Общая масса украденного составила более 2 тонн.