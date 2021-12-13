Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Во Фрунзенском районе на юге Петербурга утром 13 декабря произошел масштабный пожар на складе вещевого рынка. Пожар удалось локализовать только спустя три часа после его начала.

Пожар на вещевом рынке ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, информация о возгорании на улице Салова, 52, поступила в 05:11 мск.

Загорелись три ангара на территории вещевого рынка, размерами 20×20 метров и высотой семь метров каждый, с находящимися в них текстильными товарами. Площадь пожара составила 1200 кв. метров.

В ходе тушения пожара его номер сложности повышался до №2. В 08:04 пожар был локализован, в 08:28 было ликвидировано открытое горение.

«В данный момент происходит тление в завалах на общей площади 800 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в ГУ МЧС.

Ликвидацией пожара занимаются 62 пожарных и 13 единиц техники.