Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Во Фрунзенском районе на юге Петербурга утром 13 декабря произошел масштабный пожар на складе вещевого рынка. Пожар удалось локализовать только спустя три часа после его начала.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар на вещевом рынке

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, информация о возгорании на улице Салова, 52, поступила в 05:11 мск.

Загорелись три ангара на территории вещевого рынка, размерами 20×20 метров и высотой семь метров каждый, с находящимися в них текстильными товарами. Площадь пожара составила 1200 кв. метров.

В ходе тушения пожара его номер сложности повышался до №2. В 08:04 пожар был локализован, в 08:28 было ликвидировано открытое горение.

«В данный момент происходит тление в завалах на общей площади 800 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в ГУ МЧС.

Ликвидацией пожара занимаются 62 пожарных и 13 единиц техники.