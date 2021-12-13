Вила-Нова-ди-Фамаликан, Португалия, , 09:20 — REGNUM «Бенфика» одержала победу над «Фамаликаном» в матче 14-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игроки ФК «Бенфика» Slbenfica.pt

В составе «Бенфики» хет-трик оформил нападающий Дарвин Нуньес, ещё один гол забил полузащитник Рафаэл Силва. У «Фамаликана» отличился форвард Бруно Насименто.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, в активе команды 34 очка. «Фамаликан» идёт на 14-м месте с 10 очками.

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