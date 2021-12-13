Краснотурьинск, Свердловская область, 13 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Свердловской области проведут реорганизацию Краснотурьинского индустриального колледжа. Такое решение приняли 10 декабря на собрании студентов и педагогов. О реорганизации образовательного учреждения сообщил директор департамента профессионального образования Альберт Шавалиев.

(сс) Wokandapix Учёба

Если реорганизация действительно произойдет, то студенты КИКа получат дипломы политехникума. Это серьезно снижает статус полученного образования, считают протестующие.

Против такого решения выступают не только ученики, но и преподаватели, которые опасаются сокращений. Родители студентов Краснотурьинского колледжа записали видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В нем горожане просят не проводить реорганизацию, а предоставить студентам право выбора между двумя учебными заведениями. Свои подписи против реорганизации поставили уже 187 человек, сообщают СМИ, и сбор подписей продолжается.