Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь властям штата Кентукки из-за прошедшего торнадо, сообщает пресс-служба Белого дома.

Белый дом

Отмечается, что помощь будет оказана в «проведении восстановительных работ в районах, затронутых сильными бурями, шквальным ветром, наводнениями и торнадо».

«Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным губернатора Кентукки Энди Бешира, общее число жертв урагана в штате достигло 80 человек. Больше других пострадал город Мэйфилд, где проживают около 10 тыс. человек. Здесь были разрушены полицейский участок, пожарная станция, множество жилых домов, а также свечной завод, на котором работали многие жители города.

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