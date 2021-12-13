Красноярск, , 09:18 — REGNUM Главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём телеграм-канале 13 декабря сообщил о предварительных итогах обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных групп граждан в регионе. По его словам, минимально необходимый охват достигнут ещё не во всех категориях.

Вакцинация Управление пресс-службы правительства Тульской области

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По состоянию на 10 декабря охват обязательной вакцинацией в Красноярском крае оценивается в 77,3%. Необходимые показатели не достигнуты в сфере общественного питания (78,7%), транспортных услуг (56,5%), гостиничных услуг (44,2%). В ряде других групп граждан охват вакцинацией достиг 80%. Однако есть предприятия и организации, которые относятся к этим сферам, но уровень вакцинации там ещё менее 80%.

Горяев напомнил, что, согласно соответствующему постановлению, к 15 декабря 2021 года должны привиться от коронавируса не менее 80% от общей численности сотрудников в трудовом коллективе.

За отказ сотрудника от вакцинации работодатель может отстранить его от работы или перевести на дистанционный формат.

Напомним, в Красноярском крае по состоянию на 12 декабря выявлено 161 444 носителя коронавируса, выздоровели 145 007 человек, скончались 7914 пациентов.

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