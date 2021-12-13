Москва, , 09:18 — REGNUM Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Сделано в России — 2021», открывшегося 10 декабря в Москве, сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин. Его слова, сказанные в ходе мероприятия, проводимого в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», цитирует телеграм-канал government_rus.

Обсуждая вопросы, касающиеся несырьевого неэнергетического экспорта, а также практические решения, которые помогут расширить географию и увеличить объемы поставок российских товаров и услуг на международные рынки, премьер-министр, в частности, отметил:

«Перед нами амбициозная цель, которую поставил президент России: обеспечить к 2030 году реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70%».

По словам Михаила Мишустина, ожидается, что в 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта превысит 180 млрд рублей. Это самый высокий показатель за последние три года. Главным двигателем увеличения доли российской продукции во внешней торговле Мишустин считает предпринимательскую инициативу.

«Государство будет оказывать необходимое содействие», — подчеркнул он.

Несырьевой неэнергетический экспорт РФ по итогам 2021 года может установить новый исторический рекорд — $185 млрд, считает глава Российского экспортного центра Вероника Никишина. Её слова цитирует пресс-центр Российского экспортного центра (РЭЦ).

«Уже за 10 месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт в номинальном выражении составил $153 млрд, увеличившись почти на 40% к показателю 2020 года. Это значит, что уже в октябре ННЭ России превзошел рекордный показатель полного 2020 года. По итогам всего года несырьевой неэнергетический экспорт России установит новый исторический рекорд — он может достигнуть $185 млрд», — уточнила Вероника Никишина.

Аналитический центр группы РЭЦ за 10 месяцев 2021 года фиксирует рост по всем основным отраслям: так, экспорт химической промышленности увеличился почти на 50%, ЛПК — на 42%, машиностроения — на 30%, продовольствия — на 22%. Самую высокую динамику показал фармацевтический экспорт — по сравнению с 2020 годом поставки в этом сегменте увеличились в 2,5 раза.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) (входит в ВЭБ. РФ) — это государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», центр представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.

Для формирования концепции «единого окна» в группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК.

В рамках своей деятельности РЭЦ оказывает широкий перечень услуг производителям несырьевой продукции на всех этапах экспортного цикла, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества, способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений.

Форум «Сделано в России» — это уникальная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов экспортной деятельности и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж. Главной темой мероприятия, стартовавшего 10 декабря 2021 года, стали новые вызовы и возможности в эпоху постпандемии, связанные с переходом на цифровые решения и технологии.