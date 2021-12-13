Лос-Анджелес, США, , 09:17 — REGNUM Американский рэпер Earl Sweatshirt, известный в качестве бывшего участника объединения Odd Future и сольного исполнителя, анонсировал новый проект «Sick!». Согласно информации портала Pitchfork, он включит в себя 10 новых песен и выйдет 14 января на лейбле Warner Record.

Рэп Antonio Rull

Артист также поделился первым синглом с грядущий работы. Сингл получил название «Tabula Rasa» и был записан при участии Armand Hammer, продюсированием песни занимались Theravada и Роб Чамберс. «Sick» это мое скромное предложение из 10 песен, записанных после всемирной пандемии коронавируса и ее последующих небольших локдаумнов», — рассказывает Earl Sweatshirt. «До вируса я работал над альбомом, названным в честь книги, которую мы читали с мамой (Люди могли летать) [«The People Could Fly» — сборник сказок Вирджинии Гамильтон, выпущенный в 1985 году]. Как только начались ограничения, люди больше не могли летать. Один мудрый человек сказал, что искусство имитирует жизнь. Люди были больны. Люди были озлоблены, изолированы и беспокойны. Я погрузился в хаос, потому что было очевидно, что он никуда не денется. Эти песни — то, что происходило со мной, когда я поднимался в небо после всего и этого».

Ранее был выпущен сингл «2010», который также войдет в проект «Sick!».