Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Индонезию 13 декабря в рамках турне по странам Юго-Восточной Азии, сообщает CNN Indonesia.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Facebook.com/ Antony John Blinken

МИД Индонезии не предоставил подробностей встречи министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди с Энтони Блинкеном. Помимо Индонезии, госсекретарь США также посетит Малайзию и Таиланд.

Юго-Восточная Азия давно является ареной стратегического соперничества между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота ВМФ России зашёл в Манилу (Филиппины), чтобы на пути домой пополнить запасы продовольствия.

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