Стокгольм, , 09:21 — REGNUM Не успели «Зеленые» выйти из правительства Швеции, как «Социал-демократы», теперь единолично заправляющие канцелярией однопартийного правительства, начали выступать с «зелеными» или, точнее, антизелеными инициативами. В интервью газете Aftonbladet от 12 декабря такие действия своих бывших коллег по правительству лидер «Зеленых» Пер Болунд назвал предательством.

Пер Болунд Mp.se

Напомним, что правительство «Социал-демократов» за последние дни уже анонсировало важнейшие реформы в области климата. Так, в конце декабря правительство займет окончательную позицию по вопросу захоронения ядерных отходов на территории Швеции, чего оно не делало десятилетиями. Новый министр экономики и промышленности Карл-Петер Тувардссон заявил, что в стране будут открываться новые шахты, а правление «Социал-демократов» выступило за расширение столичного аэропорта в Арланде.

«Мы намерены оказывать влияния на решения в качестве оппозиционной партии и добиваться принятия других решений, отличных от эти, которые соответствуют нашей политической линии. Мы сделаем все возможное, чтобы сокращать выбросы в атмосферу, потому что это предательство и путь в неверном направлении», — прокомментировал решения «Социал-демократов» лидер «Зеленых» и бывший министр по вопросам климата и окружающей среды Пер Болунд.

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