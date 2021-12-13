Порту, Португалия, 13 декабря 2021, 09:13 — REGNUM «Порту» одержал победу над «Брагой» в матче 14-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Единственный гол в матче забил нападающий «Порту» Луис Диас на 22-й минуте.
На сегодняшний день «Порту» занимает первое место в чемпионате Португалии, в активе команды 38 очков. «Брага» идёт на четвёртом месте с 25 очками.
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