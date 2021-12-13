Стокгольм, 13 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В настоящее время Магдалена Андерссон находится в центре внимания в шведской политики. Причина этому хорошо известно: пару недель назад у Швеции появилась первая премьер-министр-женщина, которая обещала возродить социал-демократическое движение и через десять месяцев привести «Социал-демократов» к победе на выборах в риксдаг. Однако куда Андерссон сдвинет Швецию и свою партию: влево, вправо или займет прочную позицию в центре? Над этим вопросом в своей авторской статье от 12 декабря размышляла политический обозреватель газеты Aftonbladet Лена Меллин.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

С одной стороны, отмечает автор, Андерссон принадлежит к правому крылу партии, крылу большому по сравнению с левой фалангой «Социал-демократов», которые, по существу, не выиграли ни одного принципиального голосования на недавнем съезде партии.

С другой стороны, следует обратиться к назначениям Андерссон в кабинете министров: первая речь после правительственной декларации в риксдаге она произнесла на съезде Конфедерации профсоюзов Швеции; бывший руководитель Конфедерации профсоюзов Швеции Карл-Петер Тувардссон стал новым министром экономики и промышленности; посты министра образования и министра труда также занимают выходцы из профсоюзов. Уместно ли говорить, но профсоюзы по определению являются левым рупором рабочего движения.

«Прочно укоренившись на правом фланге, Андерссон в то же время не очень-то хочет ссориться с левыми. Чистый воды прагматизм. И старая-добрая черта в её партии», — заключила Меллин.