Варшава, , 09:12 — REGNUM В понедельник, 13 декабря, в Польше стартует регистрация на вакцинацию детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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«С 13 декабря мы начнём выдавать электронные направления на вакцинацию детей в возрасте от пяти до 11 лет. А уже 16 декабря мы планируем начать вакцинацию этой возрастной категории», — уточнил Краска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия одобрила вакцину Comirnaty для вакцинации детей и подростков в ЕС. Это решение было принято после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам выдало положительную рекомендацию на использование препарата.

Европейское агентство по лекарственным средствам пришло к выводу, что преимущества Comirnaty перевешивают риски для детей в возрасте 5−11 лет.