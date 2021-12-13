Самара, , 09:13 — REGNUM Подозреваемого в изготовлении поддельных медицинских справок задержали в Самарской области. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Mos.ru/В. Новиков

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«Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на территории города Кинель Самарской области. В ходе опроса он пояснил, что денежные средства за справки перечислялись ему на банковскую карту. Готовые поддельные справки подозреваемый отправлял заказчикам курьером», — говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным сведениям, с мая по июль 2021 года 28-летний подозреваемый сделал подложные медицинские справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 для десяти человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам подделки, изготовления поддельных документов.

«В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области пресекли продажу поддельных справок о ПЦР-тестах.