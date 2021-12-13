Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Штормовой ветер, скоростью до 24 метров в секунду, прогнозируется в отдельных районах Ростовской области 13 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

54.mchs.gov.ru Штормовой ветер

По информации Ростовского гидрометцентра, существенных осадков на Дону не ожидается. Скорость ветра составит 9−14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15−20 метров в секунду, в дневные часы в южных районах — до 22−24 метров в секунду.

Днём столбики уличных термометров поднимутся до −2…−3 градусов, по югу потеплеет до +6 градусов.